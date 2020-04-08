Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete- 8 Nisan 2020--- Sayı : 31093

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2015" ibaresi "2019" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek - 3: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinde yer alan (I) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Büyükşehir Belediyeleri) Kadro Unvanları ve (III) Sayılı Liste: Diğer Müdürler (B, C, D ve F1 Grupları) Kadro Unvanları listeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek - 4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinde yer alan (I) Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

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