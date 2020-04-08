1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 08 Nisan 2020 02:30
Yazdır
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Resmi Gazete- 8 Nisan 2020--- Sayı : 31093

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2015" ibaresi "2019" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek - 3: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinde yer alan (I) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Büyükşehir Belediyeleri) Kadro Unvanları ve (III) Sayılı Liste: Diğer Müdürler (B, C, D ve F1 Grupları) Kadro Unvanları listeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek - 4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinde yer alan (I) Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik
08 Nisan 2020 02:32		 4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı
08 Nisan 2020 02:19
Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı
07 Nisan 2020 01:09		 SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı
04 Nisan 2020 01:57
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
04 Nisan 2020 01:40		 Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
04 Nisan 2020 01:23
Ücretli öğretmen ve usta öğretici kararı, Resmi Gazetede
03 Nisan 2020 02:27		 Tohumculuk Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
02 Nisan 2020 01:51
Belediye Zabıta Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
02 Nisan 2020 01:41		 Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
02 Nisan 2020 01:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:45 - TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı02:32 - Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik02:30 - Ali Erbaş: Din görevlilerimiz 'Vefa Grupları'na destek oluyor02:30 - Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı02:23 - 8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı02:19 - 4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı02:02 - TTB'ye göre, hayat 9 hafta sonra normale döner01:53 - Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı01:39 - Korona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam01:38 - Osmaniye'de ilçeler arası seyahatler kısıtlandı
01:21 - Selimiye'de iki kişilik mevlit programı01:15 - MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı00:42 - İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda00:39 - Kalın: Uluslararası düzenin meşruiyeti sorgulanacak00:19 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:07 - 8 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi23:59 - Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı
İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı
Kalın: Uluslararası düzenin meşruiyeti sorgulanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
8 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suriyeli kadının altız doğurması 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
ab'nin birlik olamaması 1
pişman değilim 1
la casa de papel 1
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
memurlar.netten mesaj almak 2
maria 3
kabuğuna çekilmek 1
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 93 sağlık personeli alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 39 sağlık personeli alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 34 Personel Alacak
Polis Akademisi 1 Öğretim Elemanı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam