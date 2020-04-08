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TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı

TÜİK'teki 16 daire başkanı ile destek hizmetleri başkanı, 4 nolu CBK'ya konulan geçici madde ile görevden alındı
 08 Nisan 2020 02:45
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TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı

TÜİK'teki 16 daire başkanı ile destek hizmetleri başkanı, 4 nolu CBK'ya konulan geçici madde ile görevden alındı

İşte 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

"Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır."

Diğer taraftan, Başkanlıktaki 16 Daire Başkanı, 1 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, 1 Personel Dairesi Başkanı ve 1 Destek Hizmetleri Daire Başkanı olmak üzere toplam 19 kadro iptal edilirken, buna karşılık olarak 2 başkan yardımcısı, 25 İstatistik Daire Başkanı, 67 İstatistik Grup Başkanı olmak üzere 94 kişilik yeni yönetim kademesi oluşturuldu

İşte iptal ve ihdas edilen kadrolar
Memurlar.Net
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