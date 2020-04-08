Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak
Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.
|08 Nisan 2020 06:13
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Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.
Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.
Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.
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