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Plazma tedavisinde bir bağışçı 6 hastaya umut olacak

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz" dedi. Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini söyledi
 08 Nisan 2020 06:10
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Plazma tedavisinde bir bağışçı 6 hastaya umut olacak

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın katılımıyla gönüllü bağışçı Demir'den plazma alma işlemi gerçekleştirildi. Kınık, bu esnada yaptığı açıklamada, tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

KAHRAMAN OLACAKSINIZ

Kınık, "İyileştikten sonra 14'üncü günde başlıyoruz. Sonrasında her hafta birer ünite, yani 400'er mililitre olacak şekilde toplam üç kez bu plazmaları alabiliyoruz. Bağışçılarımız bir seferde verdiği plazmayla iki hastaya şifa olabiliyor. Üç kere verildiğinde ise bir iyileşmiş kahraman, 6 hastanın da kahramanı olabilecek" bilgisini paylaştı. Kınık, "Sağlıklı, iyileştikten sonra 14 gün geçmiş olan ve kan verme şartlarını haiz bütün kahramanlarımızı cephede savaşmakta olan diğer Kovid-19 hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz" dedi.

400 HASTANIN BİLGİSİ VERİLDİ

Kınık, "Sağlık Bakanlığımız bu hafta itibarıyla 400 civarında iyileşmiş olan hastamızın bilgilerini bizlerle paylaştı. Bunun dışında farklı üniversite eğitim hastanelerimizde de 'plazmaferez' kapasitesi olan merkezlerde de hastalar bu bağışlamayı yapabilecek. İyileştikten sonra üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor" dedi.

13 NOKTADA PLAZMA ALIYORUZ

Sadece hamile kadınlardan, olumsuz etki oluşmaması için plazma alınamayacağını aktaran Kınık, şöyle konuştu: "İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli olmak üzere toplam 10 ilimizde, 13 noktada şu anda plazma alımını başlattık. Vakaların en çok görüldüğü ve bu anlamda iyileşme oranlarının en fazla görüldüğü illerimiz. Bu illerimizde 4'er mobil tırımız hastalarımızın ayağına gidecekler. Şu anda Kızılay olarak günde 750 bağışçımızdan plazma alabilecek durumdayız. Bu kapasiteyi istediğimiz anda artırabiliriz."
Yeni Şafak
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