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Salgın dijital dönüşümü hızlandırdı

Evden çalışma modeli sevildi, tatil planları ile iş kurma hayalleri ertelendi, birikim yapma planları başladı. Kariyer. net'in "HR Pulse" serisi kapsamında Curiosity ile yaptığı araştırma; Koronavirüs salgınının çalışma şekillerini kökten değiştirebileceğini ve dijital dönüşüm sürecini hızlandıracağını gözler önüne serdi.
 08 Nisan 2020 06:41
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Salgın dijital dönüşümü hızlandırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, sosyal teması azaltmak adına evden çalışma kararı aldı. Kariyer.net'in "HR Pulse" araştırma serisi kapsamında CURIOCITY iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Koronavirüs ve İş Hayatı" araştırmasının sonuçları açıklandı. Koronavirüs (COVİD-19) salgınının iş hayatına etkisini anlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya, bin 346 beyaz yakalı çalışan ve 570 İşveren/İK yetkilisi katıldı. Araştırma sonuçları çalışanların yüzde 65'inin Koronavirüs salgınıyla ilgili endişeli olduğunu ortaya koyarken; en çok endişe edilen ilk 3 başlık sırasıyla aile bireylerinin sağlığı, aile büyüklerinin / yaşlıların sağlığı ve bireyin kendisinin sağlığı olarak sıralandı. Araştırmaya katılan her 10 beyaz yaka çalışandan 5'i, bu süreçte şirketlerinin aldığı önlemleri yeterli bulurken, her 10 çalışandan 4'ü de bu önlemlerin iletişimini ve şirketin kriz yönetimini yeterli buldu.

ÇALIŞANLARIN %41'İNİN ŞİRKETE BAĞLILIĞI ARTTI

İşverenlerin Koronavirüs salgınındaki yaklaşımları, işveren markalarında derin izler bırakabilir.

Araştırmada ortaya çıkan çarpıcı sonuçlardan biri, çalışanların şirketlerine olan bağlılık seviyesi oldu. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 41'i bu süreçte şirketlerine olan bağlılıklarının arttığını söylerken, bağlılığının azaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 30 olarak gerçekleşti. Diğer yandan çalışanların şirketlerine ilişkin değerlendirmeleri alındığında; sadece yüzde 34'ünün şirket yönetimine güvendiği ortaya çıktı.

ŞİRKETİN SÜREÇTEKİ TUTUMU ÖNEMLİ

Çalışanların yüzde 36'sı şirketlerinin yönetimine güvenmediğini, yüzde 33'ü ise şirketlerinin salgın sürecindeki tutumunun iş performanslarını olumsuz etkilediğini belirtti. Diğer yandan "Bu zorlu bir dönemde şirketiniz motivasyonunuzu artırmak için ek uygulamalar yapıyor mu?" sorusuna, çalışanların yüzde 85'i hayır cevabını verdi. "Çalışan olarak bu dönemdeki haklarınızı biliyor musunuz?" sorusuna hayır diyenlerin oranının yüzde 70 olması da diğer bir çarpıcı sonuç olarak öne çıktı.

EVDE ÇALIŞMA İKİNCİ SIRADA

Araştırma sonuçlarına göre işverenlerin yarıdan fazlası ilk olarak hijyeni arttırma, evden çalışma, seyahatleri erteleme gibi koruyucu önlemler aldı. Araştırmaya katılan işveren yetkilileri, bu önlemleri takiben salgının ekonomik etkilerini sınırlandırmaya ve işin sürekliliğini sağlamaya yönelik önlemlerin artacağı yönündeki beklentilerini dile getirdi. Araştırma; işyerlerinin %64 gibi büyük bir kısmının evden çalışma yöntemine geçtiğini ortaya koydu. Hem işverenlerin hem de adayların yaklaşık yarısı uzaktan çalışmanın ne kadar daha süreceğine dair bir tarih ön görüsünde bulunmuyor.
Yeni Şafak
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