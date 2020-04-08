Dünyada bir örneği yok: Türkiye 'sosyal devlet' farkını yansıtıyor

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde insanlar maske, dezenfektan, eldiven ve gıda gibi ürünlere ulaşamazken, Türkiye sosyal devlet uygulamalarıyla öne çıktı. Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayan kamu çalışanları, Cumhurbaşkanlığı'nın ücretsiz olarak gönderdiği kolonya ve maskeler için mesai yaptı.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON ADRES

Polis memurları, bekçiler, belediye çalışanları ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, içerisinde 200 ml kolonya ve 5 adet maske bulunan paketleri adreslere dağıttı. Ellerinde eldiven, ağızlarında maskelerle vatandaşların kapılarını çalan görevliler, "Cumhurbaşkanımızın size selamı var" diyerek ücretsiz paketleri vatandaşlara teslim etti. Sadece İstanbul'da 1 milyon 200 bin haneye kolonya ve maske dağıtılacağı öğrenildi.

MİLLİ MÜCADELEDEYİZ

Paketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ithafen yazdığı mektup da yer aldı. Mektupta küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadele içerisinde olduğumuzu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.

EN BÜYÜK GÖREV SİZİN

Sosyal devlet anlayışıyla sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, alınan tedbirlerin yanında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşüyor. Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin malumudur. Bu nedenle, inançlarımızın da gerektirdiği üzere insani bir sorumlulukla yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam gösteriyoruz.

Bunun için, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik. Sizlerden ricam; bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur. Bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. 112, 155 ve 156 telefon numaralarını aradığınız takdirde, vali ve kaymakamlarımız başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere hazırdır. Tüm bu tedbirlerin yanında, Bilim Kurulu'nun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz.

Şahin Şen