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Mecliste görüşülmeye başlandı: Hapisten eve özel otobüs

Meclis'te görüşülmeye başlanan infaz paketiyle tahliye olması beklenen 90 bin kişiye Koronavirüs nedeniyle kaymakamlıklar ile valiliklerden seyahat belgeleri çıkarılacak. Anlaşılan otobüs işletmeleri ile bu kişiler şehirlerine götürülecek. Sokağa çıkma yasağı kapsamına girenler evlerine bırakılacak
 08 Nisan 2020 07:06
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Mecliste görüşülmeye başlandı: Hapisten eve özel otobüs

İnfaz paketinin yasalaşmasıyla tahliye edilecek 90 bin kişiyle ilgili koronavirüs tedbirleri kapsamında atılacak adımlara ilişkin çalışmalar başladı. Tahliye olacaklar direkt bırakılmayacak. Gerekli olanlar için seyahat izin belgesi çıkarılacak. Farklı şehirlere gidecekler için otobüs firmalarıyla anlaşılacak. Yaşadığı şehirdeki cezaevinde bulunanlar şehir merkezine götürülecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar ise evlerine kadar bırakılacak.

EVLERİNE BIRAKILACAKLAR

Meclis Genel Kurulu'nda dün görüşülmeye başlanan infaz teklifi yasalaştığında 90 bin dolayında mahkumun tahliye edilmesi öngörülüyor. Ancak koronavirüs nedeniyle şehirler arası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlara sokağa çıkma kısıtlaması gibi birtakım tedbirler getirildi. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü ile başsavcılıkların, tahliye olacaklarla ilgili nasıl bir yol izleneceğine ilişkin çalışmalara başladığı öğrenildi.

İLK AŞAMADA 45 BİN

Paket uyarınca, infaz indirimi ve 3 yıllık denetimli serbestlik nedeniyle 45 bin kişi erken tahliye olacak. İlk aşamada ise erken tahliye olacakların cezaevlerinden çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Paketin yürürlüğe girmesiyle infaz savcıları dosyaları hızla ele alacak, yasadan yararlanarak tahliye olacakları belirleyecek ve bu kişiler hakkında müddetname hazırlayıp infaz hakimliğine gönderecek. Açık cezaevindeki mahkumlar ise ilgili başsavcılıkların yazısının ardından ilk etapta 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak ve evlerine gönderilecek.

SEYAHAT BELGELERİ ÇIKARILACAK

Adalet Bakanlığınca hükümlü ve tutukluların dışarıyla temasını kesmek amacıyla bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda, cezaevlerinde şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu nedenle tahliye olacaklara yeniden bir koronavirüs testinin yapılmayacağı kaydedildi. Ancak bu kişiler direkt bırakılmayacak. Öncelikle korona tedbirleri uyarınca sokağa çıkması kısıtlananlar ile şehirler arası yolculuk yapacaklar için kaymakamlıklar ile valiliklerden 'seyahat izin belgesi' çıkarılacak.

Yıldız'ın testi negatif çıktı

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

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