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Sokaktaki şiddet eve taşındı: Asayiş azaldı aile içi şiddet arttı

Salgınla mücadele tedbirleri İstanbul'da hayatı adeta yeniden dizayn etti. İnsanlar inzivaya çekilince kalabalık meydan güvercinlere kaldı. Hava kirliliği yüzde 50 azaldı. Dikkati çeken bir başka durum da emniyet istatistiklerine yansıdı. Yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve cinayet suçlarında yaklaşık yüzde 40 azalma meydana gelirken aile içi şiddet ise yüzde 38,2 artış gösterdi.
 08 Nisan 2020 07:31
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Sokaktaki şiddet eve taşındı: Asayiş azaldı aile içi şiddet arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilen kısıtlamalar, en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da sosyal mesafeyi azaltırken günlük yaşamı da adeta yeniden şekillendirdi. İETT duraklarında, toplu taşıma araçlarında ve trafikte büyük ölçüde azalma meydana geldi. Vatandaşların "evde kal" çağrılarına kayıtsız kalmaması nedeniyle işletmeler de büyük ölçüde hizmetlerini durdurdu. Salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlulara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle, dışarıdaki insan sayısında büyük düşüş yaşandı.

İstanbul'un Taksim, Eyüp Sultan, Ortaköy ve Eminönü'de yer alan simge meydanları, insanlar inzivaya çekilince güvercinlere kaldı. Vatandaşların evlerinde kalmaları nedeniyle araç kullanımı büyük oranda düştü. Bunun sonucunda ise hava kirlilik oranı yüzde 50'ye yaklaşan bir oranda azaldı.

İstanbul'da tedbirleri kapsamında 30 Mart - 5 Nisan arasında kentin tüm giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde 266 bin 840 araç ile 528 bin 375 kişi kontrol edildi.
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