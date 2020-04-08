Sokağa maske atana ceza
|08 Nisan 2020 07:46
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Uzmanların 'deterjanla yıkanıp çöpe atılması gerek' dedikleri malzemeler için geri dönüşümcüler 'tıbbı atık olarak toplanmalı' önerisinde bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'evlerden nasıl tıbbi atık toplanmalı' konusunda dünya örneklerini mercek altına aldı.
BELEDİYELER TOPLAMALI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran, bu konuda vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Ceran, "Kullandıkları maskeleri önce deterjanla çalkaladıktan sonra çöpe atılmalı. Çünkü virüs deterjanla ölüyor. En güzeli böyle" tavsiyesinde bulundu. Evlerdeki maske, eldiven ve tulumların tıbbi atık olduğunu söyleyen Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin de "Devlet vatandaştan tıbbi atık olarak toplaması lazım. Vatandaş bunu normal çöpe değil de tıbbi atık olarak ayrı poşetlemesi gerekir. Belediyeler renkli poşet uygulamasına geçebilir. Belirlenen rengin içine sadece tıbbi atıklar konulur. Bunlar da böylece direk tıbbi atık dönüşüm tesislerine yönlendirilir" dedi.
Yasemin Asan
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