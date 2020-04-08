1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taşradan İstanbul'a doktor takviyesi

Merkez ve taşrada görev yapan doktorların talep etmeleri durumunda İstanbul'a tayinleri yapılacak ve hemen göreve başlamaları sağlanacak
 08 Nisan 2020 06:50
Yazdır
Taşradan İstanbul'a doktor takviyesi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da, yeni tedbirler hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin kurulacağını açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı da İstanbul'a ihtiyaç halinde sağlık personeli takviyesi yapmayı planlıyor.

Bakanlık, daha önce merkez ve taşra teşkilatlarda görev yapan sağlık personelinin 3 ay boyunca eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması, öğrenim durumu ve sağlık mazeretine dayalı atama işlemlerinin yapılamayacağını duyurmuştu. Ancak, önceki gün 81 ile İstanbul için özel düzenlemelerin yer aldığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı bir genelge gönderildi. Genelgede, daha önce alınan kararlar hatırlatılırken; son süreçte kamu sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin yürütülmesi ve salgının yayılımının önlenmesi için İstanbul'da özel tedbirlere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Alınan kararlar ise şöyle:

GÖREVE HEMEN BAŞLAYACAKLAR

Merkez ve taşrada vazife yapan doktorların talepleri doğrultusunda İstanbul'a atamaları yapılacak ve hemen göreve başlamaları sağlanacak. Ayrıca İstanbul'da görevli aday doktorların da atamaları gerçekleştirilecek.

Eczacı, hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni kadrosunda çalışan ve İstanbul'a atama ya da görevlendirme isteyen personelin de talepleri yerine getirilecek.

Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastanelerinde çalışan diş hekimi ve personeller de pandemi süresince hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilecek. Yine bu merkezlerde çalışan işçilere de hakları ödenmek kaydıyla İl Sağlık Müdürlüklerince görev verilecek.

Bakanlık kadrolarında görevliyken bakanlık adına üniversite tıp fakültesi hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlar da kadrolarına dönebilecek.

Doğum sonrası ücretsiz izin alanlar ile yurt dışında izinli bulunanlar hariç sağlık personelinin izinleri de sonlandırılacak ve göreve dönmeleri sağlanacak.

Damla Peker
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokaktaki şiddet eve taşındı: Asayiş azaldı aile içi şiddet arttı
08 Nisan 2020 07:31		 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak
08 Nisan 2020 06:13
Korona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam
08 Nisan 2020 01:39		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
08 Nisan 2020 00:19
Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci konuştu
07 Nisan 2020 23:53		 İstanbul'da toplu ulaşım yaklaşık yüzde 88 düştü
07 Nisan 2020 23:38
Hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin market borcunu ödedi
07 Nisan 2020 23:06		 Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı
07 Nisan 2020 22:56
Bu Belde, koronavirüsle mücadele Türkiye'ye örnek oluyor
07 Nisan 2020 22:27		 Gizli hayırsever, 200 ailenin elektrik faturasını ödeyecek
07 Nisan 2020 22:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:31 - Sokaktaki şiddet eve taşındı: Asayiş azaldı aile içi şiddet arttı07:06 - Mecliste görüşülmeye başlandı: Hapisten eve özel otobüs07:05 - Dünyada bir örneği yok: Türkiye 'sosyal devlet' farkını yansıtıyor06:50 - Taşradan İstanbul'a doktor takviyesi06:41 - Salgın dijital dönüşümü hızlandırdı06:13 - Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak06:10 - Plazma tedavisinde bir bağışçı 6 hastaya umut olacak05:10 - Irak'tan Türkiye'ye getirilen işçiler karantinaya alındı02:45 - TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı02:32 - Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik
02:30 - Ali Erbaş: Din görevlilerimiz 'Vefa Grupları'na destek oluyor02:30 - Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı02:23 - 8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı02:19 - 4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı02:02 - TTB'ye göre, hayat 9 hafta sonra normale döner01:53 - Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı01:39 - Korona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam01:38 - Osmaniye'de ilçeler arası seyahatler kısıtlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı
MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı
İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda
Kalın: Uluslararası düzenin meşruiyeti sorgulanacak
TTB'ye göre, hayat 9 hafta sonra normale döner
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bamya 2
epttavm 4
Toplum bilimi kurulu 1
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
roman kratochvil 2
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
Çağındeniz 2
anlamazdan gelmek 1
memurlar.netten mesaj almak 2
SON İLANLAR
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 93 sağlık personeli alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 39 sağlık personeli alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam