Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
|08 Nisan 2020 06:31
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ, Prof. Ovalı'yı da hedef almıştı
08 Nisan 2020 09:22
|Koronavirüsü doğru maskeleyin
08 Nisan 2020 09:06
|Tunceli'de bulunan cesedin kayıp Esma Kılıçarslan'a ait olduğu öğrenildi
08 Nisan 2020 08:39
|Bir İstanbul gerçeği: 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı 'Amcadan tüm binaya yayıldı'
08 Nisan 2020 08:32
|Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç
08 Nisan 2020 08:21
|Sokağa maske atana ceza
08 Nisan 2020 07:46
|Korona testinden kaçtı arkadaşının evinde öldü
08 Nisan 2020 07:35
|Sokaktaki şiddet eve taşındı: Asayiş azaldı aile içi şiddet arttı
08 Nisan 2020 07:31
|Taşradan İstanbul'a ebe ve hemşire de gidebilecek
08 Nisan 2020 06:50
|Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak
08 Nisan 2020 06:13