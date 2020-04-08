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Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç

Fizyoterapi öğrencisi Duygu Akın'ın #evdehareketsizkalma diyerek paylaştığı egzersiz videosu lince dönüştü. Başörtüsü olduğu için vücut egzersizleri göstermesini eleştiren bazı kullanıcılar, "Başörtüsünü kazandık ama içindeki beyni kaybettik" şeklinde çirkin yorumlar yaptı. Akın ise "Videonun amacı halkın yapabileceği basit egzersizleri göstermekti" dedi
 08 Nisan 2020 08:21
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Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre, karantina günlerinde çok sayıda uzman ev egzersizleriyle hareketsiz kalınmaması gerektiğini söylüyor. Çok sayıda spor hocası videolar çekerek evde yapılabilecek hareketleri gösteriyor. Sakarya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Duygu Akın da #evdehareketsizkalma hashtag'i ile yapılabilecek hareketlerin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Ancak tesettürlü bir kadın olarak egzersiz videosu çektiği için sosyal medyada lince uğradı.

'NEDEN BÖYLESİNİZ'

Bazı takipçileri "Başörtüsünü kazandık ama içindeki beyni kaybettik. Tesettür 28 Şubat'ta bile böyle zulüm görmedi", "Süslüman show'a hoşgeldiniz", "Cidden merak ediyorum neden böylesiniz? Hangi bakış açısı hangi inanç size böyle olmayı normalleştiriyor? Allah aşkına hakkını veremiyorsanız çıkartın atın şu başınızdakini" gibi mesajlarla Akın'ı eleştirdi.

'O ÖNCE BİR İNSAN'

Akın eleştirilere "Orada egzersiz yapan bir insan var. Bak insan diyorum artık kadını erkeği geçtim. İsteyen kapanır sporunu yapar isteyen açılır sporunu yapar, sana ne" yanıtını verse de hakarete varan tepkiler sürdü.

'UTANMIYORUM'

Duygu Akın'ın eleştirilere cevabı şöyle devam etti: "Fizyoterapi bölümünde okuyorum. Egzersiz videoları ödevimdi ve Twitter'da paylaşmam gerekiyordu. İsteyen açık bir şekilde sporunu yapar isteyen kapalı şekilde. Çektiğim egzersiz videosundan utanmıyorum. Amacı halkın yapabileceği basit egzersizleri göstermekti. Destek veren, çirkin yorumlara karşı beni tek bırakmayan, amacımı saptırmadan anlayan herkese teşekkür ederim."

'KADINLARI SALIN ARTIK'

Lincin ardından, Akın için çok sayıda destek tweet'i de atıldı. Avukat Feyza Altun, "Hiçbir gariplik görmedim, embesillerin yorumlarından başka. Kadınları salın artık, isteyen istediği örtüyü takar, yoga yapar, pilates yapar... Anlaşılıyor mu? Kadınlar özgürdür" sözleriyle Akın'a destek oldu. Pek çok kullanıcı, "Ne olursa olsun içinden geleni paylaşmaya devam et, kadınlar başörtülü ya da başörtüsüz hiçbir ayrım fark etmeksizin özgürler ve istedikleri paylaşımları yapabilirler", "Senin hakkında söylenenler, söyleyenlerin kendilerine söyledikleri şeyler. Şahanesin. Teşekkür ederiz! En kısa zamanda evde deneyeceğim" sözleriyle Akın'ı savundu.
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