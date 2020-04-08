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Genel Kurul'da 3 önergeye ret

CHP'nin sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi reddedildi. TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin, koronavirüsün iş ve işçi sağlığı üzerindeki etkileri, İYİ Parti'nin kapatılan kamu hastanelerinin yeniden açılması, HDP'nin, koronavirüs salgını nedeniyle işçilerin sorunlarına yönelik araştırma önerileri kabul edilmedi.
 08 Nisan 2020 08:24
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Genel Kurul'da 3 önergeye ret

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda 2018 yılında verdiği kanun teklifini gündeme getirerek "Teklif, sağlık personeline karşı, sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle yapmaması gereken bir işi yapması veya görev alanı içinde olan bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan ve hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişilerin üç yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasını içeriyor. Suçun nitelikli hallerinde verilen cezanın artırılmasını öngörüyor ve cezaların ertelenmemesini içeriyor. Teklif, bir buçuk yıldır komisyonda bekliyor" dedi. AK Partili Özlem Zengin ise "Bu meseleyle alakalı bizim zaten bir hazırlığımız var.

Gün içerisinde hazırlığımızı bütün gruplarla paylaştık. Bu hafta içerisinde çıkaralım istiyoruz" dedi. CHP'nin sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Memurlar.Net
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