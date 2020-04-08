Memurun maaşından nafaka haczi sürecek

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Adalet Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen yazıyla kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine yönelik bilgi verildi. Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve bu nedenle yapılan maaş hacizlerinin devam edeceği belirtilen yazıda "Haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir" denildi.

Yazıda ayrıca, başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının da yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı vurgulandı.