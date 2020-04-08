Cumhuriyet Savcısı adliyeyi böyle dolandırmış!
|08 Nisan 2020 08:52
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Bakırköy Adalet Sarayı, bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanmıştı. Geçen yıl adli tatilden sonra farklı nedenler ileri sürerek doğru düzgün işe gitmeyen Cumhuriyet Savcısı T.C., ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırıp ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T.C.'ye 500 bin TL'sini kaptıran savcı Gökhan Sakın'ın şikayeti üzerine T.C. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Beyoğlu'nda bir otelin üst katında saklandığı belirlenen T.C., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
DAVA AÇILDI
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. T.C. hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy savcısı Gökhan Sakın ve katip Özcan Dede müşteki olarak yer aldı.
DOLANDIRICILIĞI ANLATILDI
İddianamede, T.C.'nın katibi Özcan Dede'den bir sigorta şirketi müdürünü tanıdığını, sigorta şirketlerinde adamları olduğunu, sigorta şirketinden araba alacağı bahanesiyle 202 bin lira aldığı, savcı Gökhan Sakın'dan ise Dikili'de imar planı dışında bulunan bir arsayı imar planını aldıracağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tanıdık dostları olduğunu satın alacakları arsanın kıymetleneceği bahanesi ile 500 bin lira aldığı kaydedildi. Şüphelinin tamamen dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği her iki müştekiye karşı eyleminin nitelikli dolandırıcılık mahiyetinde olduğu anlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen T.C., ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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