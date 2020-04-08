Koronavirüsü doğru maskeleyin
|08 Nisan 2020 09:06
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Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Koronavirüsten korunmak için maske kullanımının şart olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, hangi maskenin nasıl koruduğunu anlattı:
CERRAHİ BEZ MASKELER
Koruyucu etkinliği yüzde 75'tir. Üst tarafındaki metali kıvırarak, aralık kalmamasını sağlayın. Ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takın. Biri hapşırdığında, partiküllerin yüzlercesi sağdan soldan ya da üstten girebiliyor.
NE KADAR KULLANILMALI
Tek kullanımlık maskeler 2-4 saat arasında, nemlendikçe değiştirilmeli. Virüs nemli ortamda ürer ve nefesle birlikte virüsü alırsınız.
ÇIKARIRKEN DOKUNMAYIN
Çıkarırken maskenin ön yüzüne değmeden lastiklerinden tutun. Naylon bir poşete koyup dışarıdaki bir çöpe atmanızda fayda var.
NANO TEKNOLOJİK MASKE
Hangi materyalden yapıldığı önemli. Eğer bu sentetik bir maskeyse geçişi yüzde 20-30 koruyabiliyor.
KUMAŞTAN MASKE
Evde yaptığınız yüzde yüz pamuk kumaştan maskeyi tek kat yaparsanız yüzde 50 korur. Çift kat yaparsanız yüzde 70. Mutfakta kullandığınız el havlularını çift kat kullanabilirsiniz. Bu maskeler 6-8 saatte değiştirilmeli.
MAKİNEDE YIKANABİLİR
Hiç dokunmadan çıkardıktan sonra çamaşır makinesinin içine atın. 60 derecede yıkarsanız virüs ölüyor. 3-4 defa yıkayıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. İpek kullanırsanız yüzde 50 korur. Sentetik ve polyester ise yüzde 30.
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