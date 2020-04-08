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FETÖ, Prof. Ovalı'yı da hedef almıştı

Türk Doktor Prof. Dr. Ercüment Ovalı da FETÖ'nün hedefi haline gelmiş
 08 Nisan 2020 09:22
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FETÖ, Prof. Ovalı'yı da hedef almıştı

FETÖ Prof. Ovalı'yı da hedef almıştı

Hürriyet Gazetesinden Yalçın Bayer, koronavirüse karşı önemli bir tedavi geliştiren Türk Doktor Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın FETÖ'nün hedefi haline geldiğini anlatan bir yazı kaleme aldı.

Bayer yazısında:

Koronavirüs tedavisi üzerinde bir süreden bu yana çalıştığı bilinen Türk doktor Prof. Ercüment Ovalı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Geliştirdikleri tedavinin onaylandığını aktaran Ovalı, "Ve COVID-19 immün plazma ve tedavisi onaylandı. Kök hücre ise yolda..." dedi.

'İmmün plazma' tedarik ve uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak. Bu kamuoyunda büyük bir sevinç yarattı.

Çalışmalar kapsamında kök hücre ve yapay deri çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin projesi ise umutlandırdı. Ovalı için sosyal medyada uzun yazılar yer aldı. Ovalı projenin detaylarını anlattı.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Bir subayın oğlu olan Dr. Ovalı, 1961 yılında Babaeski'de dünyaya geldi. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde iç hastalıkları ihtisası, İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır. 2009 yılına kadar Trabzon KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem laboratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken profesör unvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin kemik iliği nakli ekibinde hematoloji bilim dalı uzmanı ve aynı hastanen hücre laboratuvarı direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya 'en iyi deneysel araştırma ödülü' verildi.

Aşıdan önce üzerinde çalıştığı kanser aşısı nedeniyle hem İsrail hem ABD ilaç sektörünün hedefi oldu.

CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, yakın arkadaşı olan Prof. Dr. Ovalı'nın FETÖ'nun hedefi olduğunu açıklıyor. "Ergenekon davasında İlhan Selçuk ile birlikte ilk Silivri'ye alınanlardandır. Bu arada ülkeyi yönetenler, geçmişte kendisini bir FETÖ kumpası olduğu tescillenen Ergenekon davalarında birçok yurtseverle birlikte mahpus ve mağdur etmişlerdi. Bu mağdurlar arasında Cumhuriyet yazarı merhum İlhan Selçuk da vardı. Bugün hainlikle itham ettikleriniz belki sizden daha fazla vatansever, milliyetçi ve de ülkeye ve millete daha faydalı insanlardır" diyor.
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