Erbaş: Koronavirüsten ölenler şehit sayılır
|08 Nisan 2020 09:24
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yen tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılıp sayılmayacağına dair bir soruyu, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin 'hükmen şehit sayılacağını' söyleyerek ve "Umuyoruz ki salgın nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler" ifadeleriyle yanıtladı.
Koronadan ölen doktorlar 'hükmi şehit'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'de katıldığı canlı yayında Kovid-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşamını yitiren doktorların 'hükmi şehit' sayılabileceğini söyleyen Erbaş'ın ifadeleri şöyle:
Hakiki şehit asker ve polislerdir
"Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz."
'Hükmi şehit' kimlere denir?
"Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i şerifte bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler."
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