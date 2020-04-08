1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
 08 Nisan 2020 09:35
Yazdır
Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren kişilerin üzerinden kimlik kartı çıkmadığı öğrenilirken, cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet Savcısı adliyeyi böyle dolandırmış!
08 Nisan 2020 08:52		 Maske fırsatçıları durmuyor!
08 Nisan 2020 08:36
Ankara'da kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi
07 Nisan 2020 23:01		 Emekli öğretmen, komşusunu öldürüp intihar etti
07 Nisan 2020 22:22
Roketsan tesislerindeki patlamanın nedeni araştırılıyor
07 Nisan 2020 19:12		 Otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
07 Nisan 2020 18:15
7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyini tüfekle öldürdü
07 Nisan 2020 17:51		 Belediye çalışanı dezenfekte çalışmaları sırasında saldırıya uğradı
07 Nisan 2020 16:44
Pazarda maske dağıtımına 2 gözaltı
07 Nisan 2020 16:00		 Roketsan'da patlama... Can kaybı yok
07 Nisan 2020 15:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - PKK, öldürülen örgüt yöneticisinin ölümünü 8 ay gizledi09:46 - Albayrak: Üretimimizi ayakta tutacağız09:44 - Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz09:38 - Dolar güne yükselişle başladı09:37 - Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi09:35 - Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı09:34 - Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı09:28 - KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru09:24 - Erbaş: Koronavirüsten ölenler şehit sayılır09:22 - FETÖ, Prof. Ovalı'yı da hedef almıştı
09:18 - MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi09:14 - Diyarbakır'da PKK köylülere saldırı düzenledi09:06 - Koronavirüsü doğru maskeleyin08:52 - Cumhuriyet Savcısı adliyeyi böyle dolandırmış!08:39 - Tunceli'de bulunan cesedin kayıp Esma Kılıçarslan'a ait olduğu öğrenildi08:36 - Maske fırsatçıları durmuyor!08:32 - Bir İstanbul gerçeği: 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı 'Amcadan tüm binaya yayıldı'08:28 - Memurun maaşından nafaka haczi sürecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı
Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç
Mecliste görüşülmeye başlandı: Hapisten eve özel otobüs
MEB'den usta öğreticilerin ek ders ücreti için yeni yazı
Cumhuriyet Savcısı adliyeyi böyle dolandırmış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
maria 4
memurlar.netten mesaj almak 2
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
epttavm 4
Çağındeniz 2
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 3
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
bottle boys 1
ayakkabı doyumsuzluğu 2
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam