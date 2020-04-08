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Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|08 Nisan 2020 09:35
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Yaşamını yitiren kişilerin üzerinden kimlik kartı çıkmadığı öğrenilirken, cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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