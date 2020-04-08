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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 08 Nisan 2020 09:38
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,77406,7750
Avro7,36007,3610
Sterlin8,31108,3530
ANKARA
ABD Doları6,74006,7900
Avro7,32007,3800
Sterlin8,22508,3900
Anadolu Ajansı
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