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PKK, öldürülen örgüt yöneticisinin ölümünü 8 ay gizledi

MİT ve TSK, terör örgütünün sözde Komuta Konseyi Üyesi Müsluh İke'yi etkisiz hale getirdi. Ağır darbe alan PKK ise bu kaybı 8 ay sonra duyurdu
 08 Nisan 2020 09:49
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PKK, öldürülen örgüt yöneticisinin ölümünü 8 ay gizledi

MİT ve TSK, anlık istihbarat ve sinyal takibiyle, son 2 yıl içerisinde Türkiye, Suriye, Irak'ın Kuzeyi ve Sincar bölgesinde düzenlediği operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın çok sayıdaki üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi. Bunlardan biri de örgütün sözde Metina alan sorumlusu "Tekoşer Gever" kod adlı Müsluh İke oldu. 27 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer alan ve 10 milyonluk kırmızı listede aranan İke, 20 Ağustos 2019'da MİT/TSK'nın anlık istihbarata dayalı nokta operasyonuyla öldürüldü. Ali Haydar Kaytan ile Murat Karayılan'la birlikte birçok kanlı saldırının da planlayıcısı ve uygulayıcısı olan terörist İke hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunuyordu. Teröristin düzenlediği farklı saldırılarda 20 askerin şehit olmasına neden olduğu öğrenildi.

TAMAMI ÖLDÜRÜLDÜ

İke'nin ölümünü 8 ay sonra duyuran örgüt, dağdaki fotoğraf albümünü de yayımladı. Ancak bu albümdeki fotoğraflardan birinde İke ile yer alan 6 örgüt yöneticisinden, Murat Karayılan dışındaki tamamının, MİT ve TSK'nın son bir yıldaki hava harekatlarında etkisiz hale getirildikleri ortaya çıktı.

Fotoğrafta yer alan örgütün sözde Komuta Konseyi üyesi Fehmi Atalay, 6 Ekim 2015'de Hakkari kırsalındaki Dostki Vadisine düzenlenen hava harekatıyla ağır yaralandı.

"Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak, 13 Temmuz 2018'de, sözde Askeri Komuta Konseyi üyesi Aslan Kalkan, 16 Mayıs 2019'da, KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Helmet" kod adlı Diyar Garip Muhammed 5 Temmuz 2019'da, YJA-Star'ın tepe isimlerinden olan ve 10 milyonluk kırmızı listede aranan "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Kuzey: 24 Ekim 2019'da etkisiz hale getirildi.

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Sabah
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