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Teknoloji Bakanlığı'ndan 'stajyer araştırmacı burs programı' duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz.
 08 Nisan 2020 10:03
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Teknoloji Bakanlığı'ndan 'stajyer araştırmacı burs programı' duyurusu

Konuya ilişkin Bakanlığın duyurusu:

Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programını çağrıya açıyoruz.

COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.

Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.

"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programı çağrı duyurusu için tıklayınız.
Memurlar.Net
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