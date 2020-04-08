Motorine 15 kuruş zam gelecek
|08 Nisan 2020 10:15
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 15 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Petrol fiyatlarında son günlerde görülen artış, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor.
Petrol fiyatları bir haftada yüzde 50 arttı
Yıla 66 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı, 31 Mart'ta 22 dolara kadar geriledikten sonra, bugün itibarıyla 32 dolar seviyesinde.
Virüs salgınının küresel talebi düşürmesi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında sert düşüş kaydedilmişti.
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kaya petrolü şirketlerinin finansal olarak zor durumda kalması üzerine harekete geçen ABD yönetimi, arz kesintisi konusunda anlaşmaları için Rusya ve Suudi Arabistan yönetimleriyle görüşmüştü.
Petrolde arz kesintisi olacağı yönündeki beklenti nedeniyle fiyatlar son bir haftada yüzde 50 arttı.
9 Nisan'daki OPEC+ toplantısında arz kesintisi konusunda karar alınması bekleniyor.
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