Emeklileri dolandıran zanlı, polisin 'yardım ekibi' oyunuyla yakalandı

Adana'da emeklileri dolandıran zanlı, telefonla arayıp sosyal yardım kapsamında dezenfektan ile maske dağıttıklarını belirten yardım ekibi gibi davranan polis ekiplerce yakalandı.

Kent merkezindeki ATM'lerden emekli maaşlarını çekmek isteyen 4 kişi, tanımadıkları bir kişinin yardım bahanesiyle kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

Dolandırılan kişiler ifadelerinde, zanlının, şifrelerini verdikleri banka kartlarıyla ATM'de işlem yaptığını ve sorun olduğunu belirterek kartı iade ettiğini, daha sonra kartların kendilerine ait olmadığını anladıklarını ve hesaplarını kontrol ettiklerinde maaşlarıyla alışveriş yapıldığını öğrendiklerini belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'lerden birinin kaydettiği şüphelinin görüntüsünden yola çıkarak gittiği güzergahlarda araştırma yaptı.

Ekip, daha önce herhangi bir suça karışmayan zanlının kimliğini, adresini ve cep telefonu numarasını yaptığı çalışmayla tespit etti.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir adreste ikamet ettiği belirlenen zanlı Aziz C'ye (33) telefondan ulaşan ekip, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan aradıklarını ve evine koronavirüsle mücadele kapsamında ücretsiz dezenfektan ile maske getireceklerini belirtti.

Ekip, kendilerini evde bekleyeceğini söyleyen şüpheli Aziz C'nin kaldığı adrese gitti.

Zanlı, sivil polislerin dezenfektan ve maske getirdiklerini belirterek uzattığı kutuları almak isterken yakalanıp koluna takılan kelepçeyle Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin dolandırdığı bir emeklinin kartıyla kuyumcudan iki çeyrek altın aldığı ve cep telefonu faturasını ödediği ileri sürüldü.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.