Eğitim engel tanımadı! Yer sofrasında online ders
|08 Nisan 2020 10:50
|Yazdır
Corona virüs salgını nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemi üzerinden ders gören öğrencilerine destek olmak isteyen Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, internette ders vermeye başladı. Yer sofralarında kullanılan ahşap masayı tahtaya çeviren Oğan, online verdiği eğitimde öğrencilerine başta matematik olmak üzere diğer derslerde işledikleri konuları anlatıyor.
Öğrencilerin EBA TV kanalıyla eğitimlerini sürdürdüklerini söyleyen Oğan, "Öğrencilerimiz hem oradan dersleri takip ediyorlar, hem de cep telefonu üzerinden toplu olarak bağlanarak ben onlara ders anlatıyorum. Öğrencilerim soruda sorarak anlamadıklarını öğrenmiş oluyorlar. Öğrencilerim ile 'evde kal' sürecinde EBA TV sürecinin dışında kalan süreçte telekonferans yöntemi ile bağlanıp ders işlemeye devam ediyoruz. Yeri geliyor yer masasını tahta olarak kullanıyoruz, yeri geliyor ailecek öğrencilerimi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.
Öğrencilerine destek olmak için çalıştığını belirten Oğan, zaman zaman diğer öğretmenlerin de derse katıldığını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı
08 Nisan 2020 11:46
|Kovid-19'dan kurtulan kadından 'Evde Kal Türkiyem' mesajı
08 Nisan 2020 11:14
|FETÖ, Prof. Ovalı'yı da hedef almıştı
08 Nisan 2020 09:22
|Koronavirüsü doğru maskeleyin
08 Nisan 2020 09:06
|Tunceli'de bulunan cesedin kayıp Esma Kılıçarslan'a ait olduğu öğrenildi
08 Nisan 2020 08:39
|Bir İstanbul gerçeği: 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı 'Amcadan tüm binaya yayıldı'
08 Nisan 2020 08:32
|Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç
08 Nisan 2020 08:21
|Sokağa maske atana ceza
08 Nisan 2020 07:46
|Korona testinden kaçtı arkadaşının evinde öldü
08 Nisan 2020 07:35
|Sokaktaki şiddet eve taşındı: Asayiş azaldı aile içi şiddet arttı
08 Nisan 2020 07:31