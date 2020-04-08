DEAŞ ve El Kaide'yle bağlantılı kişiler listesi güncellendi
Bakanlar Kurulunun, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler, kuruluşlar ve organizasyonlar listelerinde değişiklik yapılmasına dair kararının yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
|08 Nisan 2020 10:53
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki "Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali" ve "Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha" isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.
Öte yandan, "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar" listesine, "Islamic State West Africa Province (ISWAP)" ve "Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)" eklendi.
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