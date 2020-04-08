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Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı

Van'da polis ekipleri, ele geçirdikleri gümrük kaçağı sigaralarla "Evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu
 08 Nisan 2020 10:59
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Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı

Van'da polis ekipleri, ele geçirdikleri gümrük kaçağı sigaralarla "Evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Özalp kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine iki kamyoneti durdurdu.

Aramada ele geçirilen 5 bin 550 paket gümrük kaçağı sigaraya el koyan ekipler, sürücüler R.V ve M.E.D. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yaptı.

Polisler, ele geçirilen kaçak sigaralardan "Evde kal" yazarak salgına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı
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