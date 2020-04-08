1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında İstanbul'da en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ilçeleri açıkladı. İmamoğlu, "Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada" dedi.
 08 Nisan 2020 11:01
Yazdır
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız ek bir bilgi yok. Bu konuda bilginin dağıtım merkezi Sağlık Bakanlığı." dedi.

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında paylaştığı haritayı da değerlendiren İmamoğlu, "Burada çarpıcı olan şu... Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada. Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı, Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek.

Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu'ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı'ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca... Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle" dedi.

6 Büyükşehirde, mahallelere göre Covid-19 vaka haritası
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
EPDK: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
08 Nisan 2020 11:47		 Türkiye, Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi
08 Nisan 2020 11:44
Ankara'da, sağlık personeline 5 günde bir test yapılacak
08 Nisan 2020 11:27		 DEAŞ ve El Kaide'yle bağlantılı kişiler listesi güncellendi
08 Nisan 2020 10:53
KVKK'den uzaktan eğitim platformlarıyla ilgili uyarı
08 Nisan 2020 10:38		 Teknoloji Bakanlığı'ndan 'stajyer araştırmacı burs programı' duyurusu
08 Nisan 2020 10:03
Bilim Kurulu Üyesi: 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz
08 Nisan 2020 09:44		 Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi
08 Nisan 2020 09:37
Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı
08 Nisan 2020 09:34		 KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
08 Nisan 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Özel sağlık kurumunda çalışırken 2020/5 tercihlerinde yerleşen adaylar ne yapacak?11:47 - EPDK: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek11:46 - Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı11:44 - Türkiye, Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi11:36 - Kovid-19 salgınında '5G' tartışması11:35 - Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi11:28 - Altından yeni rekor11:27 - Ankara'da, sağlık personeline 5 günde bir test yapılacak11:17 - Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı11:15 - Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kesintisiz sürüyor
11:14 - Kovid-19'dan kurtulan kadından 'Evde Kal Türkiyem' mesajı11:12 - Akar: İlaç üretimine başlayacağız11:01 - İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe10:59 - Anayasa Mahkemesinden 'aile konutu' kararı10:59 - Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı10:53 - DEAŞ ve El Kaide'yle bağlantılı kişiler listesi güncellendi10:52 - Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor10:50 - Eğitim engel tanımadı! Yer sofrasında online ders
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
Cumhuriyet Savcısı adliyeyi böyle dolandırmış!
Bilim Kurulu Üyesi: 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pizza 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
la casa de papel 2
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 3
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
mem.net sözlük cafe 6
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 3
perte çıkmak 1
pişman değilim 1
yüz koruyucu siperlik 2
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam