İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız ek bir bilgi yok. Bu konuda bilginin dağıtım merkezi Sağlık Bakanlığı." dedi.

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında paylaştığı haritayı da değerlendiren İmamoğlu, "Burada çarpıcı olan şu... Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada. Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı, Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek.

Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu'ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı'ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca... Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle" dedi.