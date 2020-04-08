1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor

20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu. Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor
 08 Nisan 2020 10:52
Yazdır
Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti.

Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu. Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
07 Nisan 2020 23:59		 Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
07 Nisan 2020 22:51
İran'da 11 milletvekilinde daha Kovid-19 tespit edildi
07 Nisan 2020 21:47		 İşte Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı
07 Nisan 2020 21:07
Dünya'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 300 bini aştı
07 Nisan 2020 20:57		 Fransa'da bir günde en fazla ölüm!
07 Nisan 2020 20:37
Dünya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı
07 Nisan 2020 20:33		 Kovid-19 hasta sayısı, dünya genelinde 1 milyonu aştı
07 Nisan 2020 19:48
İtalya'da son 24 saatte 604 hasta hayatını kaybetti
07 Nisan 2020 19:16		 AB ülkelerinde koronavirüs nedeniyle ilaç kıtlığı
07 Nisan 2020 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Özel sağlık kurumunda çalışırken 2020/5 tercihlerinde yerleşen adaylar ne yapacak?11:47 - EPDK: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek11:46 - Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı11:44 - Türkiye, Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi11:36 - Kovid-19 salgınında '5G' tartışması11:35 - Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi11:28 - Altından yeni rekor11:27 - Ankara'da, sağlık personeline 5 günde bir test yapılacak11:17 - Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı11:15 - Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kesintisiz sürüyor
11:14 - Kovid-19'dan kurtulan kadından 'Evde Kal Türkiyem' mesajı11:12 - Akar: İlaç üretimine başlayacağız11:01 - İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe10:59 - Anayasa Mahkemesinden 'aile konutu' kararı10:59 - Van polisinden, ele geçirdiği kaçak sigaralarla 'Evde kal' çağrısı10:53 - DEAŞ ve El Kaide'yle bağlantılı kişiler listesi güncellendi10:52 - Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor10:50 - Eğitim engel tanımadı! Yer sofrasında online ders
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
Cumhuriyet Savcısı adliyeyi böyle dolandırmış!
Bilim Kurulu Üyesi: 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Toplum bilimi kurulu 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
maria 4
maydonoz 1
yüz koruyucu siperlik 2
anlamazdan gelmek 1
pişman değilim 1
la casa de papel 2
bamya 2
mem.net sözlük cafe 6
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam