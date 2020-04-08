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Akar: İlaç üretimine başlayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulunuyor. Bakan Akar, "Her türlü tedbiri alıyoruz. Corona Virüsü özellikle operasyon bölgelerine sirayet etmedi." dedi. Akar, "Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız." ifadelerini kullandı.
 08 Nisan 2020 11:12
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Akar: İlaç üretimine başlayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

DİYARBAKIR'DAKİ ALÇAK SALDIRI

Maalesef sabah saatlerinde, ekmek parası peşindeki işçilerimize el yapımı bombayla saldırıya şahit olduk. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler.

Terörle mücadele konusunda eksilme konusu asla söz konusu değil.

Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek.

Bu terörü bitireceğiz inşallah. Bunda kararlıyız.

CORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER

İlk günden itibaren Corona ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Alınması gereken tedbirleri görüştük. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temasımızı sürdürüyoruz.

Tüm kademelerde birimler oluşturuldu. Anlık çalışmalar yapılıyor. Alınması gereken tedbirler alındı.

En önemli konu virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmemesi. Arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyor. Şuana kadar, birliklerimizde, kara-deniz-hava bir sıkıntımız olmadı.

Şuana kadar yapılan çalışmalarda mesafe katedildi. Sağlık Bakanlığına da müteşekkiriz.

Bu virüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi.

Karargah ve kışlalarda bütün faaliyetlerimiz asgari personel ile yürütülüyor.

Alınan tedbirlerimiz başarılı bir şekilde uygulandı. Çalışmalarımız sürüyor.

MASKE-DEZENFEKTAN ÜRETİMİ

Virüs ortaya çıktıktan sonra durum değerlendirilmesi yapıldı.

1 hafta takriben 3.5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız.

Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik.

İlaç fabrikamızda da haftalık dezenfektan üretiyoruz.

Makina alımları, yeni ekipmanlar almaya devam ediyoruz.

Tüm halkımıza da ücretsiz göndermek, dost ve müttefik ülkelere de gönderebilmek için haftalık 10 milyon üretim yapacağız.

ORDU EVLERİNDEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı personelimiz omuz omuza çalışıyor. Zorunlu olarak mesleki zaruret olarak doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için elimizdeki imkanları değerlendirdik. Bazı ordu evlerimizi sağlık personellerine tahsis ettik.

Bakan Koca ile günde birkaç kez görüşüyoruz.

Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız.

15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız.

ATEŞKESDE SON DURUM

(Devriyeler devam edecek mi? İdlib'de son durum...) Rejim unsurlarına çok büyük zaiyatlar verildi. 5 Mart'ta Moskova'da Rus heyetle mutabakat yapıldı ve ateşkes ilan edildi.

Şuanda mutabakatta birkaç münferit ateşkes ihlali ile birlikte genel olarak huzur ortamı devam etmektedir. Gerginlik azalmış durumdadır.

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TRT
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