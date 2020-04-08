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Kovid-19'dan kurtulan kadından 'Evde Kal Türkiyem' mesajı

Antalya'da hastaneden taburcu edildikten sonra bina girişinde alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılanan 83 yaşındaki Ayşe Polat, kendisine sarılmak isteyenleri, "Sarılmak da ağlamak da yok. Güçlü olacağız, bunun üstesinden birlikte geleceğiz" sözleriyle uyardı
 08 Nisan 2020 11:14
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Kovid-19'dan kurtulan kadından 'Evde Kal Türkiyem' mesajı

- Antalya'da bir oğlunu kaybettiği, diğer oğlunun yaşam mücadelesi verdiği yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 83 yaşındaki hipertansiyon hastası Ayşe Polat, gözyaşları içinde herkese evde kalmaları çağrısında bulundu.

İstanbul'da 61 yaşındaki oğlu Kemal'i Kovid-19'dan kaybeden, diğer oğlu İbrahim de 25 gündür yoğun bakımda olan Polat, Manavgat Devlet Hastanesindeki 20 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bina girişinde kızı, torunları ve kardeşi tarafından alkışlarla ve sevinç gözyaşlarıyla karşılanan Polat, kendisine sarılmak isteyenlere, "Sarılmak da ağlamak da yok. Güçlü olacağız, bunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi.

Eşini 17 yıl önce zatürreden kaybeden 5 çocuk annesi Polat, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce İstanbul'dayken oğlunun taksisiyle soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve bir daha oğlunu göremediğini söyledi.

Antalya'nın Akseki ilçesine vefat eden görümcesinin cenazesine geldiğini anlatan Polat, bir süre sonra iştah kaybı ve kusma şikayetiyle Akseki Devlet Hastanesine götürüldüğünü dile getirdi.

Tahlillerin ardından evine gönderildiğine değinen Polat, kısa süre sonra oğlu Kemal'in ölüm haberini aldığını kaydetti.

Evladının cenazesini beklerken eve ambulans geldiğini aktaran Polat, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkınca ambulansla beni Manavgat'a götürdüler. 'Oğluma götürün beni' dedim ancak üç gün sonra kendime geldim." dedi.

- "Sigaradan öldüler sebebi virüs oldu"

Polat, hastanede doktorların kendisine çok iyi baktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Beni araba tuttu sandım, hasta olduğumu hiç düşünmedim. Üşüyordum, bir şey yiyemiyordum, kusasım geliyordu. 25 yıldır ciğerlerim çok kötüydü, günde iki sefer oksijen tüpüyle hava alıyordum. O süreçte nefes alamadım, hırıltı oluyordu. Bana çok emek verdiler, Allah bin kere razı olsun doktorlarımızdan. Nasıl hasta olduğumu hiç anlamadım. Oğlum da terziydi, hiçbir şeyi yoktu, işine gider gelirdi, hiç yurt dışına çıkmadı ama torunum havalimanında çalışıyordu. Benim oğlum sigaradan öldü, sigara içiyorlardı, kalplerinde pil takılıydı. Sebebi virüs oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor."

- "Artık yiğitler ölmesin"

Kaybettiği oğlunu çok özlediğini vurgulayan Polat, kızının evinden dışarı çıkmayacağını, torunlarına, yakınlarına kesinlikle sarılmayacağını ifade etti.

Virüsü yendikten sonra kendisini çok iyi hissettiğini anlatan Polat, gözyaşlarıyla "Bu virüsten kurtulmak için rica ediyorum Türkiyem evde kalın. Çok kötü bir hastalık. Öz evladımı Kemal'i bu virüsten kaybettim, diğer oğlum 25 gündür yoğun bakımda. Nefes alamıyorsun. Herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Ben iki yiğit verdim, artık yiğitler ölmesin." dedi.

- "Ninemin yaşaması mucize"

Torunu Mustafa Güven ise anneannesinin iyileştiğini görünce çok mutlu olduklarını söyledi. Yaşından dolayı anneannesinin yaşayacağından ümitsiz olduklarını anlatan Güven, "Endişeliydik, yaşlı olunca kurtulacağını düşünmedik. Ninemin yaşaması bizim için mucize oldu." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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