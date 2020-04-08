Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kesintisiz sürüyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sokağa çıkmanın minimum düzeye indirildiği, sosyal mesafe anlayışının yaygınlaştığı ve 'evde kal' çağrısının sıklıkla yapıldığı bu dönemde kadına yönelik şiddetle mücadele eden kamu kurum kuruluşları ve ilgili diğer birimler görevlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edildiğini hatırlattı.

"Sokağa çıkmanın minimum düzeye indirildiği, sosyal mesafe anlayışının yaygınlaştığı ve 'evde kal' çağrısının sıklıkla yapıldığı bu dönemde kadına yönelik şiddetle mücadele eden kamu kurum kuruluşları ve ilgili diğer birimler görevlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullanan Selçuk; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM), Sosyal Hizmet Merkezlerinin ve kadın konukevlerinin ülke genelinde hizmetlerde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde tedbirlerini alarak çalışmalarına büyük özveriyle devam ettiğini belirtti.

Selçuk, şöyle devam etti:

"81 ilimizde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, 3 bin 482 kapasite ile 145 kadın konukevi; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar için rehberlik, destek ve yönlendirme uygulamalarını sürdürmektedir."

- "Alo 183" 7 gün 24 saat hizmet veriyor

Bakan Selçuk, "Alo 183 Sosyal Destek Hattı"nın, şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verdiğini anımsattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde; İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan ve yürürlükte olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın da yürürlükte olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Koronavirus ile mücadelenin yoğunlaştığı bu dönemde Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatımız ve diğer ilgili kamu kurumları arasında kadına yönelik şiddete karşı alınan tedbirler 7/24 takip edilmekte, sorun alanlarına hızla ve yerinde müdahale edilmektedir.

Dolayısıyla, koronavirüs salgını öncesi kadına yönelik şiddetle mücadelede rol alan tüm birimlerimiz ve hizmetlerimiz, bu zorlu süreçte de vatandaşlarımızın hizmetinde ve teyakkuz halindedir. Kadın cinayetleri 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihine göre, bu yıl aynı dönemde yüzde 22 oranında azalmıştır."