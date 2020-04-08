Ankara'da, sağlık personeline 5 günde bir test yapılacak
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Pandemi Hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına beş günde bir test yapılmasını istedi
|08 Nisan 2020 11:27
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Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili birimlere gönderdiği yazıda, pandemi hastanelerinde sadece sağlık personelinden numune alacak ayrı bir birim açılmasına, orta ve yüksek riskli sağlık çalışanlarının hızlıca tümünün ilk taramalarının yapılması sonrasında enfeksiyon kontrol komitelerinin kararıyla en geç 5 günde bir PCR ile kontrolün yapılmasına karar verdi.
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