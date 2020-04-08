Sözcü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama
|08 Nisan 2020 11:53
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 8, 2020
Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi.
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