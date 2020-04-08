Üniversite, ilandaki kişiye özel durumu düzeltti!
|08 Nisan 2020 14:36
|Yazdır
Memurlar.net olarak Gümüşhane Üniversitesi tarafından 03 Nisan 2017 günü ilan edilen öğretim görevlisi kadroları arasında yer alan; İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME BÖLÜMÜ" lisans mezunu olup, bu alanda veya İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak." şartının arandığı, devlet ve vakıf üniversitelerinde "KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME" isimli bir lisans programının bulunmadığını gündeme taşımıştık.
Bunun üzerine, ilgili üniversite ilanda yer alan "KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME" lisans bölümü şartını Resmi Gazete'de yayımlattığı düzeltme metni ile kaldırarak, onun yerine ülkemizde halihazırda bulunan "Adli Bilimler" veya "Adli Bilişim Mühendisliği" bölümlerine ilana eklemiştir.
İŞTE DÜZELTME MENİ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Özel sağlık kurumunda çalışırken 2020/5 tercihlerinde yerleşen adaylar ne yapacak?
08 Nisan 2020 11:50
|14 bin işçi alım kurasına dair açıklama
07 Nisan 2020 18:26
|Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu
07 Nisan 2020 10:30
|Ülkemizde olmayan lisans programı ilanda özel şart olarak yazıldı!
07 Nisan 2020 10:17
|Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2020/5 ile atananlara ilişkin duyuru
06 Nisan 2020 17:53
|KPSS 2020/5'te 9 kadro boş kaldı
06 Nisan 2020 16:12
|KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
06 Nisan 2020 15:47
|Pandemi süreci, işçi alımlarında mülakatı tamamen kaldırabilecek mi?
06 Nisan 2020 14:20
|Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
05 Nisan 2020 01:19
|Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği atama kurası gerçekleştirildi
03 Nisan 2020 12:47