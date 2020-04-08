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Üniversite, ilandaki kişiye özel durumu düzeltti!

Gümüşhane Üniversitesi, ülkemizde olmayan bölüm üzerinden çıktığı ilanı gündeme getirmemize binaen düzeltti!
 08 Nisan 2020 14:36
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Üniversite, ilandaki kişiye özel durumu düzeltti!

Memurlar.net olarak Gümüşhane Üniversitesi tarafından 03 Nisan 2017 günü ilan edilen öğretim görevlisi kadroları arasında yer alan; İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME BÖLÜMÜ" lisans mezunu olup, bu alanda veya İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak." şartının arandığı, devlet ve vakıf üniversitelerinde "KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME" isimli bir lisans programının bulunmadığını gündeme taşımıştık.

Bunun üzerine, ilgili üniversite ilanda yer alan "KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME" lisans bölümü şartını Resmi Gazete'de yayımlattığı düzeltme metni ile kaldırarak, onun yerine ülkemizde halihazırda bulunan "Adli Bilimler" veya "Adli Bilişim Mühendisliği" bölümlerine ilana eklemiştir.

İŞTE DÜZELTME MENİ
Memurlar.Net - Özel

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