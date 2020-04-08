Üniversite, ilandaki kişiye özel durumu düzeltti!

Memurlar.net olarak Gümüşhane Üniversitesi tarafından 03 Nisan 2017 günü ilan edilen öğretim görevlisi kadroları arasında yer alan; İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; " KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME BÖLÜMÜ" lisans mezunu olup, bu alanda veya İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ." şartının arandığı, devlet ve vakıf üniversitelerinde " KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME " isimli bir lisans programının bulunmadığını gündeme taşımıştık.

Bunun üzerine, ilgili üniversite ilanda yer alan " KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME " lisans bölümü şartını Resmi Gazete'de yayımlattığı düzeltme metni ile kaldırarak, onun yerine ülkemizde halihazırda bulunan "Adli Bilimler" veya "Adli Bilişim Mühendisliği" bölümlerine ilana eklemiştir.

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