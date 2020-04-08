1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 08 Nisan 2020 12:12
Yazdır
Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,77806,7790
Avro7,37507,3760
Sterlin8,32508,3670
ANKARA
ABD Doları6,76506,8150
Avro7,34007,4000
Sterlin8,18608,4210
Altından 360 TL'den işlem görüyor
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
08 Nisan 2020 13:20		 Çeyrek altın ne kadar?
08 Nisan 2020 12:54
Altından 360 TL'den işlem görüyor
08 Nisan 2020 11:28		 Borsa güne yükselişle başladı
08 Nisan 2020 10:07
Dolar güne yükselişle başladı
08 Nisan 2020 09:38		 Borsa günü yükselişle tamamladı
07 Nisan 2020 18:18
Çeyrek altın ne kadar oldu?
07 Nisan 2020 17:24		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
07 Nisan 2020 17:22
Altın rekor kırmaya devam ediyor
07 Nisan 2020 17:17		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
07 Nisan 2020 13:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:37 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi13:34 - Koronavirüs hayatımızda neleri değiştirdi?13:31 - Et ve Süt Kurumundan 'depolarındaki etler çürüdü' iddiasına yanıt13:29 - Bakan Pakdemirli: Türkiye'de gıda arz güvenliğinde sıkıntı yok13:26 - Koronavirüs denetimi yapan sağlık görevlisine kamyonet çarptı13:22 - İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:19 - Vali açıkladı... 65 yaş üstüne kolanya ve maske dağıtımı başladı13:15 - 'En büyük güvencemiz, milli birlik ve beraberliğimizdir'13:11 - Polise, '60'ı biraz geçtim' dedi... Yaşı bakın kaç çıktı?
13:07 - Ak Parti Erzurum İl Başkanı'nın doktor oğlu koronavirüse yakalandı12:59 - Kosova Cumhurbaşkanı: Yardımlarından dolayı Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız12:57 - Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı12:54 - Avrupa'dan getirilen 70 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı12:54 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - İran Cumhurbaşkanı: Virüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak12:50 - İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 14 bin 555'e yükseldi12:39 - PKK Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
Fizyoterapi öğrencisine sosyal medyada iğrenç linç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabı doyumsuzluğu 2
Toplum bilimi kurulu 2
kabuğuna çekilmek 1
mem.net sözlük cafe 6
ibrahim temo 1
maydonoz 1
Çağındeniz 1
pişman değilim 1
roman kratochvil 2
Pizza 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam