Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|08 Nisan 2020 12:12
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,7780
|6,7790
|Avro
|7,3750
|7,3760
|Sterlin
|8,3250
|8,3670
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7650
|6,8150
|Avro
|7,3400
|7,4000
|Sterlin
|8,1860
|8,4210
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