Eskişehir'de bazı caddelere girişler kapatıldı
|08 Nisan 2020 12:15
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Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında kentteki bazı caddelerin girişleri bariyelerle kapatıldı.
Kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere karşın bazı vatandaşların, İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi'nde sosyal mesafeye dikkat etmemesi ve yoğunluk oluşturması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Polis ekipleri, söz konusu caddelerin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Bu caddelerde iş yeri bulunanlar ya da acil işi olanlar dışında girişlere izin verilmedi.
Sağlık görevlilerince ateşi ölçülen vatandaşlar maskelerinin de bulunması koşuluyla caddelere giriş yapabildi.
Öte yandan caddelerdeki polis ekipleri araçlarından sokağa çıkılmaması yönünde anonslar yaptı.
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