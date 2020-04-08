KVKK'dan uzaktan eğitim platformları için açıklama
|08 Nisan 2020 12:16
|Yazdır
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun bugün yayımladığı duyuru:
Uzaktan Eğitim Platformları Hakkında Kamuoyu Duyurusu
Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli kişisel verilerinin işlendiği görülmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları, 6 ncı maddesinde ise biyometrik verilerin dahil olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları belirlenmiştir. Bu noktada, kişisel verilerin Kanunun 5 inci ve/veya 6 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında olduğu gözlemlenmektedir. Veri merkezleri yurtdışında olan platformların kullanılması durumunda yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağından, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan aktarımların Kanunun ihlali anlamına gelebileceği unutulmamalıdır.
Bu bağlamda, uzaktan eğitim hizmeti amacıyla kullanılan bu platformların gerekli veri güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan "Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler) ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" Kararı göz önünde bulundurulmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
08 Nisan 2020 13:37
|Et ve Süt Kurumundan 'depolarındaki etler çürüdü' iddiasına yanıt
08 Nisan 2020 13:31
|Vali açıkladı... 65 yaş üstüne kolanya ve maske dağıtımı başladı
08 Nisan 2020 13:19
|Avrupa'dan getirilen 70 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı
08 Nisan 2020 12:54
|Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
08 Nisan 2020 12:35
|Eskişehir'de bazı caddelere girişler kapatıldı
08 Nisan 2020 12:15
|Meslektaşlarını Kovid-19'dan korumak için kabin geliştirdi
08 Nisan 2020 11:59
|EPDK: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
08 Nisan 2020 11:47
|Türkiye, Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi
08 Nisan 2020 11:44
|Ankara'da, sağlık personeline 5 günde bir test yapılacak
08 Nisan 2020 11:27