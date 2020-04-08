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İran Cumhurbaşkanı: Virüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Bu süreçte ekonomik faaliyetlerimizi de koronayla mücadeleyle birlikte imkanlar dahilinde sürdürmek istiyoruz. Önceki mücadele evde kalma mücadelesiydi. Bugün ise mücadele ekonomik faaliyetleri sürdürme mücadelesi olacaktır
 08 Nisan 2020 12:51
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İran Cumhurbaşkanı: Virüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı işletmelerin faaliyetlerine yeniden başlayacağı cumartesi günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ikinci aşamaya geçileceğini belirterek, "Bu aşama öncekinden daha zor olacak." dedi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren Kovid-19'la mücadelede ikinci aşamaya geçeceklerini belirtti.

İlk aşamanın cuma gününe kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Ruhani, "Cumartesi günü daha zor bir aşama başlayacak. Halka bu salgın nedeniyle evden çıkmayın demek ve halkın da evden çıkmaması hükümetin yapacağı en kolay şeydir ancak bu mümkün değil. Bazı vatandaşlar üretimin sürdürülmesi için dışarı çıkmalıdır." diye konuştu.

Koronayla mücadele için ekmeğe, elektriğe, gaza ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tüm ihtiyaçlarımızı düşünmeliyiz ancak bunlar arasında öncelikler de var. Bazen biri diğeri için feda edilebilir fakat hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ruhani, şöyle devam etti:

"Cumartesi gününden itibaren ikinci dalganın başlamasıyla koronayla mücadelede yeni bir aşamaya geçileceği için halkın iş birliğine daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönem öncekinden daha zor olacak. Bu süreçte ekonomik faaliyetlerimizi de koronayla mücadeleyle birlikte imkanlar dahilinde sürdürmek istiyoruz.

Önceki mücadele evde kalma mücadelesiydi. Bugün ise mücadele ekonomik faaliyetleri sürdürme mücadelesi olacaktır."

İran Cumhurbaşkanı, salgının ülkeye zorluklar ve acılar getirdiğini ifade ederek, "Buna karşılık sağlık ve tedavi imkanları açısından çok iyi adımlar atıldı ve bugün teşhis kitlerinin ülkedeki üretim oranı kendimize yeter hale gelmeye başladı." dedi.

- IMF'ye "İran'a karşı vazifenizi yerine getirin" çağrısı

Ruhani, Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere ülkesi tarafından Uluslararası Para Fonundan (IMF) talep edilen krediye de değindi.

ABD'nin engel olmaya çalıştığı 5 milyar dolarlık kredinin ayrım yapılmadan sağlanmasını isteyen Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm uluslararası toplum bu süreçte görevini yerine getirmelidir. Biz, IMF ve Dünya Bankasının bir üyesiyiz. Kendi payımızı bu fonlara ödüyoruz ve kaynaklarımızın bir kısmı bu fonlarda bulunuyor. İran ve diğer ülkeler arasında ayrımcılık yapılacaksa bu bizim tahammül edebileceğimiz bir durum değildir.

Geçen 50 yıl süresince biz bu fondan kredi istemedik ve buna karşılık kendi vazifemizi yerine getirdik. Bu zor şartlarda onlar vazifelerine uygun hareket etmezse dünyada kötü bir imaj çizecekler."

- "ABD, DSÖ sözleşmesini ihlal ediyor"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ülkede Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğini ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyleyen Ruhani, "ABD, korona meselesinde DSÖ'nün ülkelerin hastalıkla mücadelesinin engellenmemesine dair 2005'te yayımlanan sözleşmesini ihlal ediyor." dedi.

Söz konusu sözleşmenin hastalıklarla mücadelede tüm ülkelerin birbirine yardımcı olmasını içerdiğini savunan Ruhani, "ABD, bu salgınla ilgili tarihe kaydedilecek hatalı düşüncelerinde ısrar ediyor. Bu mesele, şu ana kadar ekonomik terörist olan Beyaz Saray'ın sağlık konusunda da terörist olduğuna dair tarihe kaydedilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık dost ülkelerin İran'a yardımlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

- İran'da salgına karşı alınan tedbirler

İran'da ilk vakanın tespit edilmesinin ardından büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen ara dün iki hafta daha uzatılmıştı. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede 8 Nisan'a kadar uzatılan kısıtlamaların Tahran'da 18 Nisan'a, diğer eyaletlerde ise 11 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Buna göre, "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek riskli olmayan işletmelerin" 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayacağını duyuran Ruhani, Tahran'daki işletmelerin ise 18 Nisan'da açılacağını belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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