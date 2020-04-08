Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.394,00 lira oldu.
|08 Nisan 2020 12:54
|Yazdır
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.394,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|357,60
|357,80
|360,00
|360,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.357,00
|2.378,00
|2.373,00
|2.394,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|326,00
|330,00
|328,00
|333,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.303,00
|2.323,00
|2.319,00
|2.339,00
|Yarım Ziynet
|1.151,00
|1.161,00
|1.160,00
|1.170,00
|Çeyrek Ziynet
|576,00
|581,00
|580,00
|585,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
08 Nisan 2020 13:20
|Gün ortası döviz fiyatları
08 Nisan 2020 12:12
|Altından 360 TL'den işlem görüyor
08 Nisan 2020 11:28
|Borsa güne yükselişle başladı
08 Nisan 2020 10:07
|Dolar güne yükselişle başladı
08 Nisan 2020 09:38
|Borsa günü yükselişle tamamladı
07 Nisan 2020 18:18
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
07 Nisan 2020 17:24
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
07 Nisan 2020 17:22
|Altın rekor kırmaya devam ediyor
07 Nisan 2020 17:17
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
07 Nisan 2020 13:12