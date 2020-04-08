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Kosova Cumhurbaşkanı: Yardımlarından dolayı Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bu emsalsiz zamanda kendilerine yardım eden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti.
 08 Nisan 2020 12:59
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Kosova Cumhurbaşkanı: Yardımlarından dolayı Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bu emsalsiz zamanda kendilerine yardım eden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Thaçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüklerini, tıbbi malzemeler içeren yardımı kabul ettiklerini bildirdi.

Paylaşımında "müttefiklerle daha güçlü (strongerwithallies)" etiketini kullanan Thaçi, "Bu emsalsiz zamanda Kosova'ya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla aralarında Kosova'nın da bulunduğu yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, bu sabah Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

Türkiye, Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi
Anadolu Ajansı
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