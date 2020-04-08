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İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 993'e yükselirken, vaka sayısı 64 bin 586 olarak açıklandı.
 08 Nisan 2020 13:22
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İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 993'e yükselirken, vaka sayısı 64 bin 586 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 64 bin 586'ya, ölenlerin sayısının ise 3 bin 993'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 997 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 121 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 29 bin 812 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 220 bin 975 korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 956 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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