Koronavirüs hayatımızda neleri değiştirdi?

Dünya genelinde insanların alışkanlıklarını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplumun yüzde 17'si artık toplu taşıma kullanmıyor ve yüzde 53'ü daha fazla ev temizliği yapıyor.

AdColony'nin Türkiye dahil, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika' da 14-75 yaş arası katılımcılarla yaptığı "Coronavirüs Etkisi Araştırması" salgın sebebiyle değişen alışkanlıkları verilerle göz önüne serdi.

Dünyanın her bölgesini etkisi altına alan Covid-19 salgını sadece Türkiye'de değil tüm dünyada insanların kişisel alışkanlıklarını ve tercihlerini radikal şekilde değiştirmeye zorladı.

Toplu taşımadan market alışverişine hatta oyunlardan sosyalleşmeye kadar hayatın tüm noktasında tercihleri değiştiren Kovid-19 nedeniyle toplumun yüzde 17'si artık toplu taşıma kullanmıyor.

Herkes evde kalarak daha fazla ev temizliğine özen gösterirken, katılımcıların yüzde 53'ü daha fazla ev temizliği yaptığını söylüyor.

Gündelik olarak uğranılan market ziyaretleri de azalarak yerini online alışverişe bıraktı. Katılımcıların yüzde 27'si market ziyaretlerini en aza indirdiğini ve yüzde 38'i ise artık online alışverişe geçiş yaptı.

Mobil oyunlar evde yapılan aktivitelerin en başında gelmeye devam ediyor. Katılımcıların yüzde 46'sı her gün mobil cihazlarından oyun oynadıklarını, yüzde 26' sı ise mobil cihazlarına yeni oyunlar yüklediklerini söyledi. Katılımcılardan yüzde 82'si mobil oyunların kendilerini gündelik stresten uzaklaştırarak rahatlattığını söyledi.

Reklam verenlerin potansiyel müşterilerine ulaşmak için bu dönemde en etkili yol olan mobil reklamlar alanına kaydığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 25'i ihtiyacı olabilecek ürünü fark ettiren reklamları tercih ederken, yüzde 35'i user-initiated denilen kullanıcı tarafından kontrol edilebilen reklamlara daha sıcak yaklaşıyor.

AdColony Genel Müdür Volkan Biçer, koronavirüs ile ilgili mobil dünyada olan değişime dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Coronavirus aktif sosyal yaşamı sınırlandırıp ve fiziksel mesafeyi artırdıkça, insanların dijitale daha da yakınlaşması tabi ki kaçınılmaz oluyor. AdColony olarak biz de 30 ülkeyi yönettiğimiz İstanbul ofisimizdeki 180 çalışanımızla birlikte 10 Mart günü itibariyle evden çalışma sistemine geçtik ve online toplantılar ve iş takibi ile süreci yönetmeye devam ediyoruz. Evde geçirdiğimiz vakit arttıkça, günlük stresten kaçmak için de en kafa dağıtıcı yöntem olarak mobil oyunlar karşımıza çıkıyor. 24 Şubat haftası ile 9 Mart haftasını karşılaştırdığımızda, mobil oyun oynama sürelerinde yüzde 21 artış olduğunu görüyoruz. Oyun uygulamalarındaki trafiklerde de bu iki hafta arasında yüzde 14,6'lık bir artış bulunuyor. Aynı şekilde yapılan araştırmalara göre kullanıcılar yüzde 21 daha fazla oyun içi reklam izliyorlar. Bu da reklam verenler için oyunların yine bir mecra olarak gündemde kalmasını sağlıyor."