1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi
 08 Nisan 2020 13:44
Yazdır
Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'de koronavirüsten 2 kişi yaşamını yitirdi
08 Nisan 2020 14:03		 İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı
08 Nisan 2020 13:22
İran Cumhurbaşkanı: Virüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak
08 Nisan 2020 12:51		 İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 14 bin 555'e yükseldi
08 Nisan 2020 12:50
Çin'in koronavirüs salgınıyla ilgili verileri sakladığı iddiaları
08 Nisan 2020 12:18		 Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor
08 Nisan 2020 10:52
Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
07 Nisan 2020 23:59		 Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
07 Nisan 2020 22:51
İran'da 11 milletvekilinde daha Kovid-19 tespit edildi
07 Nisan 2020 21:47		 İşte Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı
07 Nisan 2020 21:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - Koronavirüsü yenen Erzurumlu doktor taburcu edildi15:28 - Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu15:24 - Dünya koronavirüsten ne zaman kurtulur?15:21 - Rize'de otizmlilere 1 saat dışarı izni15:16 - Önce oğlunu öldürdü, sonra da intihar etti14:59 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 224 bin çiftçimizin yanındayız14:57 - Prof. Özdarendeli'den milli aşı için açıklama14:53 - AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklifi14:47 - MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı14:44 - Kaykay yapan iki gencin polis sirenini duyduğu andaki güldüren görüntüsü
14:38 - Erdoğan: Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir14:36 - Üniversite, ilandaki kişiye özel durumu düzeltti!14:36 - PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı14:34 - Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla evlerine gönderiliyor14:28 - Mart ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?14:23 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kulp'taki saldırıyı kınadı14:20 - İller Bankası, borçlu belediyelerden kesinti yapmayacak14:18 - Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çağındeniz 1
corona virüs vaka sayısı 2
maria 4
kabuğuna çekilmek 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
ab'nin birlik olamaması 1
memurlar.netten mesaj almak 2
anlamazdan gelmek 1
Toplum bilimi kurulu 2
maydonoz 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam