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'Koronavirüsü atlattım' dedi, belediyeden yardım istedi

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi korona virüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden çıkmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek evsiz olduğu için yardım talebinde bulunmaya çalıştı. Belediyenin girişinde kontrole takılan kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
 08 Nisan 2020 13:55
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'Koronavirüsü atlattım' dedi, belediyeden yardım istedi

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre Kepez Devlet Hastanesi'nde corona virüs şüphesiyle tedaviye alındı. Akciğer rahatsızlığı da olan kişinin tedavisinin bitmesinin ardından 14 gün ev karantinasında kalması söylendi. Hastane yetkililerine kalacak yeri olmadığını, evsiz olduğunu anlatan kişiye, Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alması önerildi.

Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen kişi, iddiaya göre corona virüs atlattığını ve evsiz olduğunu söyledi. Kontrol noktasındaki çalışanların 112 Acil Servisi aramasının ardından, kimliği belirsiz kişi corona virüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
DHA
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