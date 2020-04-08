96 yaşındaki baba ile 65 yaşındaki oğlu koronavirüsü yenerek taburcu edildi

Samsun'da 96 yaşındaki Kasım ile 65 yaşındaki oğlu Yusuf Akyüz, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi ve taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Atakum ilçesinde 21 Mart'ta eşi Refika Akyüz'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen cenaze töreninde Kasım ve oğlu Yusuf Akyüz'e bir yakınlarından virüs bulaştı.

Rahatsızlanmaları üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan baba ve oğlu, tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Yusuf Akyüz, basın mensuplarına, annesinin cenazesinden sonra kendisi ve babasında rahatsızlık başladığını söyledi.

Cenazeye gelen yakınlarından birinde virüs tespit edildiğini anlatan Akyüz, "Biz de hastaneye başvurduk. Yapılan testlerde babamda ve bende koronavirüs testi pozitif çıktı. Önce babamı, sonra beni hastaneye yatırdılar. Babam 96 yaşında olmasına rağmen yüksek ateş, yorgunluk, öksürük ve nefes alamama gibi hiçbir sıkıntı yaşamadı. Erken teşhis ve erken tedavi sonuç verdi ve bugün taburcu edildi." dedi.

Babası ile aynı odada kaldıklarını aktaran Akyüz, "Babamın yaşlı olması nedeniyle refakatçi lazımdı. Bende de virüs tespit edilince aynı odada birlikte kaldık, ona refakatçilik yapmış oldum. Birlikte bu hastalığı yendik. İkimizin yeni test sonuçları negatif çıktı." ifadesini kullandı.

Kasım Akyüz de hastane çalışanlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.