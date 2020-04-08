1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapalı caddeye, maskesiz giren 8 kişiye 24 bin TL ceza

Bolu'da, yayalara 15 gün süreyle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'ne sebepsiz ve maskesiz giren 8 kişiye toplam 24 bin lira para cezası kesildi
 08 Nisan 2020 14:15
Yazdır
Kapalı caddeye, maskesiz giren 8 kişiye 24 bin TL ceza

Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla zorunlu haller dışında yayaların kullanımına kapatıldı. Kararın alınmasının ardından polis ekipleri caddenin girişinde denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin akşam saatlerinde cadde girişinde yaptıkları uygulamada sebepsiz şekilde caddede dolaşan ve maske kullanmayan 8 kişiye 3'er bin lira para cezası kesildi. Caddeyi kullanmak isteyen vatandaşlar ekipler tarafından uyarılarak ve alınan karar hatırlatarak uzaklaştırıldı. Ayrıca, ekipler cadde girişinde anons yaparak vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü yenen Erzurumlu doktor taburcu edildi
08 Nisan 2020 15:31		 Kaykay yapan iki gencin polis sirenini duyduğu andaki güldüren görüntüsü
08 Nisan 2020 14:44
Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla evlerine gönderiliyor
08 Nisan 2020 14:34		 Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
08 Nisan 2020 14:18
96 yaşındaki baba ile 65 yaşındaki oğlu koronavirüsü yenerek taburcu edildi
08 Nisan 2020 14:07		 83 yaşında koronavirüsü yenmişti, diğer oğlu da hayatını kaybetti
08 Nisan 2020 14:00
'Koronavirüsü atlattım' dedi, belediyeden yardım istedi
08 Nisan 2020 13:55		 Polise, '60'ı biraz geçtim' dedi... Yaşı bakın kaç çıktı?
08 Nisan 2020 13:11
Belediyeden yöresel dille 'koronavirüs tedbiri' uyarısı
07 Nisan 2020 18:56		 Öğretmenlerden, sağlık çalışanları için ateş ölçerli maske
07 Nisan 2020 18:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:33 - Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı15:31 - Koronavirüsü yenen Erzurumlu doktor taburcu edildi15:28 - Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu15:24 - Dünya koronavirüsten ne zaman kurtulur?15:21 - Rize'de otizmlilere 1 saat dışarı izni15:16 - Önce oğlunu öldürdü, sonra da intihar etti14:59 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 224 bin çiftçimizin yanındayız14:57 - Prof. Özdarendeli'den milli aşı için açıklama14:53 - AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklifi14:47 - MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı
14:44 - Kaykay yapan iki gencin polis sirenini duyduğu andaki güldüren görüntüsü14:38 - Erdoğan: Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir14:36 - Üniversite, ilandaki kişiye özel durumu düzeltti!14:36 - PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı14:34 - Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla evlerine gönderiliyor14:28 - Mart ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?14:23 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kulp'taki saldırıyı kınadı14:20 - İller Bankası, borçlu belediyelerden kesinti yapmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Üniversitelerin yaz döneminde telafi eğitimi için kanun teklifi
KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü 3 ilçe
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 3
bıyık bırakmak 6
la casa de papel 3
suriyeli kadının altız doğurması 3
ayakkabı doyumsuzluğu 2
ab'nin birlik olamaması 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
epttavm 3
ibrahim temo 1
perte çıkmak 1
SON İLANLAR
Bayburt Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çakırsaraylar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Demre Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan güncellendi
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Çermik Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Küçükhüyük Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam