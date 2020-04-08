Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
|08 Nisan 2020 14:18
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Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Mudurlugu 7. Bolge Mudurlugunden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün hava parcalı ve cok bulutlu, Sivas, Yozgat ve Kırsehir'in guney kesimleri ile Kayseri ve Nevsehir cevrelerinin saganak yagıslı olması öngörülüyor.
Rüzgarın Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta, yer yer saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Yarın bolge genelinde aralıklı saganak ve ruzgar beklenirken, 10 Nisan Cuma günü ise Sivas'ın guneyi, Nevsehir'in dogu kesimleri ile Kayseri cevrelerinde ogle saatlerinden sonra hafif saganak bekleniyor.
Bölgede havanın 11-12 Nisan tarihlerinde parcalı bulutlu, 13 Nisan günü ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
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