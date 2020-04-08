İller Bankası, borçlu belediyelerden kesinti yapmayacak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerden yapılan kesintilerin gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesi konularının tartışıldığı "Sağlıklı Kentler ve Belediye Başkanları Toplantısı", yurt genelindeki kadın belediye başkanlarının katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamından bağlandığı toplantıdaki konuşmasında, ülke ve dünya olarak hep birlikte zor bir süreçten geçildiğini hatırlattı.

Yerel yönetimlerin de bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini aktaran Şahin, "Kentlerimizin malını ve canını korumak adına hepimiz önemli çalışmalar yapıyoruz. İnsani bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi güç birliği zamanı. Birbirimizle kenetlenerek, iş birliğiyle sorunları çözmemiz gerekiyor. Zaten toplum da bizden bunu bekliyor. Şu an bireysel görüşlerimizi bir kenara bırakarak çalışma vakti." diye konuştu.

Şahin, borçlu belediyelerin kesintileriyle ilgili yeni bir döneme geçildiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde TBB'nin encümenini toplayarak neler yapabileceğimizle ilgili görüşmeler yaptık. Bu kapsamda belediyelerimizin bizden ve devletimizden beklentileriyle ilgili 9 madde hazırladık. Bunu ilgili bakanlıklarımız olan İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımıza ilettik. Onlar, bu yaptığımız çalışmadan çıkan sonuçları değerlendirdi. Bu anlamda borçlu belediyelerimizden yapılan kesintilerle ilgili çalışma da ön plana çıktı ve kesintiyi yapmama gündeme geldi. Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak. Bu anlamda belediyelerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Fatma Şahin, konuşmasının devamında Gaziantep'te alınan ve uygulanan tedbirleri anlattı.

Toplantıda, diğer belediye başkanları da görev ve sorumluluk sahalarındaki çalışmaları anlatıp, öneri ve görüşlerini dile getirdi.