Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kulp'taki saldırıyı kınadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiği bu günlerde dahi hainlikten geri durmayan terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum
|08 Nisan 2020 14:23
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı diledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kulp'da odun toplamaya giden köylülere yönelik hain saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Selçuk, "Dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiği bu günlerde dahi hainlikten geri durmayan terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Diyarbakır Kulpta odun toplamaya giden köylülerimize yönelik hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 8, 2020
Dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiği bu günlerde dahi hainlikten geri durmayan terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum.
Başımız sağ olsun.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı
08 Nisan 2020 14:36
|PKK Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı
08 Nisan 2020 12:39
|Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi
08 Nisan 2020 11:35
|PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
08 Nisan 2020 10:15
|PKK, öldürülen örgüt yöneticisinin ölümünü 8 ay gizledi
08 Nisan 2020 09:49
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
08 Nisan 2020 09:18
|Terör kamplarını koronavirüs vurdu
07 Nisan 2020 14:39
|Selçuk Mızraklı hakkında gerekçeli karar hazırlandı
07 Nisan 2020 14:01
|Bitlis'te toprağa gömülmüş 5 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi
07 Nisan 2020 13:02
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
07 Nisan 2020 12:09